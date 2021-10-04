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Минздрав Башкирии обвинил в низком уровне вакцинации лидеров мнений

4 октября 2021, 12:50
Фото: 1mediainvest.ru
Виной тому активность граждан и лидеры мнений.

Глава Минздрава Башкирии заявил, что низкий процент вакцинации в республике связан с двумя критериями. Об этом он сообщил на брифинге по теме изменений в указ о повышенной готовности и текущей эпидемиологической ситуации в Башкортостане.

Так, первый критерий — недостаточная активность самих граждан, а второй — лидеры мнений, которые «не подкрепляют свою позицию реальными фактами».

Ранее мы писали, что по данным Оперштаба в республики первым компонентом привились около 1,3 миллиона людей, а вторым — почти 1,2 миллиона.

Напомним, ранее глава Башкирии заявлял, что в регионе было вакцинировано только 50% населения, в то время как по поручению зампреда Правительства Татьяны Голиковой процент вакцинированного взрослого населения в республике должен составлять не менее 80%. В правительстве России считают, что только так можно будет достичь коллективного иммунитета.

#Новости#Элина Сайфранова#Коронавирус COVID-19
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