В Уфе многодетные семьи озвучили сухой паек на удаленке – кило риса, литр масла и сок

Так как это уже не первый заход школьников на удаленку, вспомним о том, какие сухие пайки получали родители весной 2020 года. Сразу отметим, что тогда многие родители выражали свое недовольство продуктовым набором, который получили на своих детей. Так житель одного из районов показал сухой паек на своего ребенка, в состав которого входили: банка рыбных консервов (сайра), банка сгущенки, меньше половины килограмма гречки и рожков. Тогда на странный состав наборов обратил внимание Радий Хабиров и поручил "отработать" этот вопрос.