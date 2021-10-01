Глава Башкирии ввел новые ограничения в связи с ростом заболевших коронавирусом

Как сообщает сам Радий Хабиров, вчера он также посетил и красную зону в ковид-госпитале в Зубово, где «своими глазами убедился, что в реанимации и на ИВЛ нет ни одного вакцинированного». И далее напомнил о планах властей вакцинировать к 1 октября 80% населения, однако дедлайн наступил, а в регионе прививку от инфекции сделали, по данным Хабирова, чуть больше 50%.