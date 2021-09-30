В Башкирии водитель «скорой» устроил ДТП после 24-часого рабочего дня

Напомним, что в Башкирии 18 августа произошел похожий случай, который, к сожалению, закончился трагедией. Тогда карета скорой помощи ехала из ковид-госпиталя в Зубово и 55-летний водитель не заметил стоявший на обочине КамАЗ, в результате чего произошло столкновение. Водитель и 26-летний фельдшер погибли. После случившегося родственница одного из погибших заявляла, что Дамир Хисамутдинов — фельдшер — собирался уходить из Иглинской ЦРБ как раз из-за напряженного графика. В частности, женщина заявляла, что работники «скорой» находились «в жару сутки на ногах», а в самой Иглинской ЦРБ «персонал за людей не считают».