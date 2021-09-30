В Башкирии водитель «скорой» устроил ДТП после 24-часого рабочего дня

Гострудинспекция сообщила о завершении расследования по факту аварии с участием бригады скорой помощи из Кармаскалинской ЦРБ. Известно, что авария произошла еще 23 июня на дороге Улукулево-Кабаково. Как сообщает ведомство, водитель скорой наехал на металлическую трубу, в результате чего автомобиль опрокинулся. Так, 50-летний водитель и 41-летняя фельдшер, которая находила в момент аварии на переднем пассажирском месте, получили травмы различной степени тяжести.
Также сообщается, что водителю был установлен 24-часовой рабочий день, в то время как на данной должности рабочий день не должен превышать 12 часов. К тому же технический осмотр автомобиля перед выходом на линию фактически осуществлял сам водитель. Так, работодателю, а именно Кармаскалинской ЦРБ, выписан штраф в размере 100 тысяч рублей.
Напомним, что в Башкирии 18 августа произошел похожий случай, который, к сожалению, закончился трагедией. Тогда карета скорой помощи ехала из ковид-госпиталя в Зубово и 55-летний водитель не заметил стоявший на обочине КамАЗ, в результате чего произошло столкновение. Водитель и 26-летний фельдшер погибли. После случившегося родственница одного из погибших заявляла, что Дамир Хисамутдинов — фельдшер — собирался уходить из Иглинской ЦРБ как раз из-за напряженного графика. В частности, женщина заявляла, что работники «скорой» находились «в жару сутки на ногах», а в самой Иглинской ЦРБ «персонал за людей не считают».
Ранее мы писали, что профсоюз медиков «Действие» также сообщал о переработках, но уже сотрудников ГБУЗ РБ Городская больница Нефтекамска. Организация выяснила, что работники только в период с января по июль переработали сверхсуточно от 210 до 320 часов. Так, персонал учреждения за несколько дней закрывал годовой максимум переработок.