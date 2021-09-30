Тимур Хакимов: «Бизнес-миссия в Казахстан очень продуктивна»

«Достигнуты серьезные действенные договоренности, открыто Представительство Башкортостана, принято решение о возобновлении прямых рейсов. Главное - члены ТПП РБ в преддверии XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана смогли продуктивно пообщаться с деловыми партнерами. С сегодняшнего дня предприятия Башкортостана имеют доступ к международной системе финансов и бирж через Казахстан», - рассказал по итогам форума Тимур Хакимов.
Руководитель самого крупного бизнес-объединения республики в Нур-Султане подписал Меморандум о сотрудничестве с Международным финансовым центром «Астана». Подписи под документом поставили президент ТПП РБ Тимур Хакимов и Председатель Правления АО «Администрация МФЦА» Ернур Рысмагамбетов. Теперь для бизнес-сообщества Башкортостана станет доступным весь перечень инструментов институтов поддержки и развития бизнеса в формате «одного окна» Международного финансового центра. На его площадке предпринимателям предлагают полную правовую платформу для привлечения, реализации и защиты инвестиций.
В рамках визита официальной делегации Тимур Хакимов обсудил вопросы взаимовыгодного сотрудничества в области малых нефтяных компаний и сертификации продукции лесоперерабатывающего комплекса с председателем Правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аяном Ереновым. Президент ТПП РБ провел для коллег презентацию Башкортостана и достижений республики.
«Обсудили конкретные совместные проекты, сотрудничество в сертификации леса по стандартам FSC, развитие малых нефтяных компаний, участие инвесторов Казахстана в проектах РБ. Передана информация о подготовленных актуальных бизнес-проектах в РБ. Казахстанская палата предоставила информация о проектах по совместной добыче полезных ископаемых на территории Казахстана с уже полученными лицензиями и готовностью инвестирования», - рассказал Тимур Хакимов.
Президент ТПП РБ принял участие в презентации инвестиционного и экономического потенциала Башкортостана, провел ряд официальных встреч.