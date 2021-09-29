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В «БашРТС» объяснили уфимцам, что делать, если дома слишком жарко от отопления

29 сентября 2021, 11:00
Фото: 1mediainvest.ru
Компания посоветовала обратиться к управляющую организацию, либо установить на батареях погодозависимую автоматику.

Предприятие «БашРТС» рассказало, для того чтобы уменьшить или напротив увеличить температуру батарей в доме уфимцам необходимо обратиться непосредственно в управляющую компанию. В таком случае температура должна будет измениться в течение нескольких часов или суток.

Сообщается, что погода в осенний период нестабильная, холод часто сменяется теплом, а поддержание в доме комфортной температуры как раз входит в обязанности управляющей компании, которая, как отмечает «БашРТС», должна отвечать за качество предоставляемых услуг.

То был первый совет для уфимцев, а второй заключается в том, чтобы установить на радиаторы в квартире погодозависимую автоматику, которая позволит жителям самостоятельно контролировать погоду в доме.

Напомним, что отопление в жилые дома начало поступать 25 сентября, однако для 55 многоквартирных домов в Уфе отопительный сезон так и наступил. Как сообщает мэрия города, жители 31 дома попросили отложить подачу тепла до 1 октября, в 4 других домах произошла внештатная ситуация, в 11 домах при пуске тепла вышло из строя оборудование, еще в девяти нет тепла по прочим причинам.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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