В «БашРТС» объяснили уфимцам, что делать, если дома слишком жарко от отопления

Напомним, что отопление в жилые дома начало поступать 25 сентября, однако для 55 многоквартирных домов в Уфе отопительный сезон так и наступил. Как сообщает мэрия города, жители 31 дома попросили отложить подачу тепла до 1 октября, в 4 других домах произошла внештатная ситуация, в 11 домах при пуске тепла вышло из строя оборудование, еще в девяти нет тепла по прочим причинам.