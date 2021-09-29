В Башкирии СК и ФСБ задержали более 20 сотрудников Уфаводоканала

В одном из уфимских телеграм-каналов появилась информация, что сотрудниками региональных отделений СК и ФСБ были задержаны более 20 работников "Уфаводоканала". Предполагается, что их подозревают в организации преступного сообщества, которое, в свою очередь, вело коррупционную деятельность. Так, сотрудники предприятия якобы вымогали взятки у застройщиков Уфы за организацию подключения к сетям и оформление всех сопутствующих документов без каких-либо проблем.