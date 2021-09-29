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В Башкирии СК и ФСБ задержали более 20 сотрудников Уфаводоканала

29 сентября 2021, 10:41
Фото: 1mediainvest.ru
Предполагается, что работники предприятия подозреваются в организации преступного сообщества, которое вело коррупционную деятельность.

В одном из уфимских телеграм-каналов появилась информация, что сотрудниками региональных отделений СК и ФСБ были задержаны более 20 работников "Уфаводоканала". Предполагается, что их подозревают в организации преступного сообщества, которое, в свою очередь, вело коррупционную деятельность. Так, сотрудники предприятия якобы вымогали взятки у застройщиков Уфы за организацию подключения к сетям и оформление всех сопутствующих документов без каких-либо проблем.

Mkset обратился за комментарием в Следственный комитет Башкирии, однако там сообщили, что в интересах следствия информацию предоставить пока не могут.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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