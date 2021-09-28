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В Уфе скончался 15-летний подросток, который пытался спасти сестру из пожара в саду

28 сентября 2021, 06:30
Фото: МЧС по Башкирии
Отважный парень получил 50% ожогов тела и находился в реанимации с момента трагедии.

Трагическое известие пришло из больницы №18 города Уфы. Сегодня, 28 сентября ранним утром ушел из жизни 15-летний подросток, который обгорел при пожаре в садовом доме, в попытках спасти сестренку. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.

К сожалению, спасти 9-летнюю девочку ему не удалось, она погибла. Сразу после трагического инцидента сообщалось, что в доме сработал автономный дымовой пожарный извещатель, благодаря которому матери с остальными детьми удалось спастись из горящего дома.

Напомним, на прошлой неделе, в субботу 25 сентября в частном доме в поселке Агиртамак Туймазинского района вспыхнул пожар, который спровоцировал взрыв. Взрыв буквально стер постройку с лица Земли. Мужчина пытался самостоятельно осуществить врезку в газопровод и оказался в больнице в тяжелом состоянии.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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