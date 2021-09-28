В Уфе скончался 15-летний подросток, который пытался спасти сестру из пожара в саду

Трагическое известие пришло из больницы №18 города Уфы. Сегодня, 28 сентября ранним утром ушел из жизни 15-летний подросток, который обгорел при пожаре в садовом доме, в попытках спасти сестренку. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.