В Башкирии в суд было передано дело о хищении у дольщиков 355 миллионов рублей

Пресс-служба прокуратуры уточняет, что обвиняемые на момент совершения преступлений являлись руководителями ООО «БашСтройКомплект» и председателем ЖСК «Цветы Башкирии». Сообщается, что в период с сентября 2011 года по август 2018 года заключили договоры как с юридическими, так и с физическими лицами на инвестирование и соинвестирование для строительства многоквартирный домов по улице Баландина и в поселке «Цветы Башкирии». Для того, чтобы привлечь больше инвесторов создавалась видимость бурного строительства, также обвиняемые заверяли, что объекты будут сданы вовремя. Однако ни одно из обещаний исполнено не было и от бурной деятельности остался лишь ущерб в 355 миллионов рублей. Сами Андреев и Арбузов вину свою не признали.