mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии в суд было передано дело о хищении у дольщиков 355 миллионов рублей

28 сентября 2021, 14:25
Фото: 1mediainvest.ru
Речь идет о строительстве многоквартирных домов по улице Баландина и в поселке «Цветы Башкирии».

Стало известно, что прокуратура направила в суд дело о хищении 355 миллионов рублей и у дольщиков. Так, в отношении Руслана Андреева и Андрея Арбузова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере).

Пресс-служба прокуратуры уточняет, что обвиняемые на момент совершения преступлений являлись руководителями ООО «БашСтройКомплект» и председателем ЖСК «Цветы Башкирии». Сообщается, что в период с сентября 2011 года по август 2018 года заключили договоры как с юридическими, так и с физическими лицами на инвестирование и соинвестирование для строительства многоквартирный домов по улице Баландина и в поселке «Цветы Башкирии». Для того, чтобы привлечь больше инвесторов создавалась видимость бурного строительства, также обвиняемые заверяли, что объекты будут сданы вовремя. Однако ни одно из обещаний исполнено не было и от бурной деятельности остался лишь ущерб в 355 миллионов рублей. Сами Андреев и Арбузов вину свою не признали.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48