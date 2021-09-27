mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Скоростной электропоезд «Орлан» соединил Уфу и Оренбург

27 сентября 2021, 11:25
Фото: vk.com
Время в пути составляет менее 6 часов.

В Уфе открылся новый маршрут скоростного электропоезда «Орлан» от Уфы до Оренбурга, который теперь будет курсировать в регулярном режиме. Об этом у себя в социальных сетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Так, он отметил, что время в пути составляет менее 6 часов.

— Быстро (менее 6 часов), комфортно и безопасно. А мы уже думаем о новых решениях, — заявил Хабиров.

Известно, что маршрут будет проходить через такие города как Стерлитамак, Кумертау и Мелеуз. Отметим, что до этого у «Орлана» был только один маршрут «Уфа- Кумертау».

Ранее мы писали, что новый маршрут будет запущен 27 сентября в рамках церемонии открытия форума «Транспорт Урала».

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48