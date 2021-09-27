Скоростной электропоезд «Орлан» соединил Уфу и Оренбург

В Уфе открылся новый маршрут скоростного электропоезда «Орлан» от Уфы до Оренбурга, который теперь будет курсировать в регулярном режиме. Об этом у себя в социальных сетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Так, он отметил, что время в пути составляет менее 6 часов.