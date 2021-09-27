Министр ЖКХ Башкирии в честь начала отопительного сезона выдал дочь замуж

Исполняющий обязанности министра ЖКХ Башкирии Алан Марзаев у себя в социальных сетях сообщил, что «в честь открытия отопительного сезона» выдал дочь замуж. Предполагаем, что свадьба проходила в уфимском Дворце культуры.
Марзаев также прикрепил видеозаписи и фографии с торжества. Так, на первом видео министр танцует с дочерью под лирическую музыку, а на втором танцоры исполняют традиционный осетинский танец. Отметим, что Алан Марзаев родом из республики Северная Осетия-Алания.
На свадьбе также присутствовали и сыновья министра.