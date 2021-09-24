В Башкирии еще один город вводит дистанционное обучения для школьников

Напомним, что в Башкирии на этой неделе на дистанционное обучение было отправлено 23,5 тысячи школьников в 12 районах Башкирии. Отмечается, что двухнедельный дистант вводится в тех районах, где заметен рост заболевших коронавирусом среди детей. Согласно данным министра образования Айбулата Хажина в Башкирии рост заболевших среди учеников и педагогов фиксируется ежедневно не только в школах, но и в учреждениях среднего профессионального образования. По данным ведомства, в Башкирии COVID-19 заражено около 300 преподавателей.