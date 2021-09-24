Мэр Уфы признал, что власти затянули ремонт улицы Комсомольской

Напомним, срок открытия улицы Комсомольской после ремонта переносили несколько раз. Изначально улицу хотели открыть 1 сентября, затем срок перенесли на 15 сентября, объясняя это тем, что в процессе ремонта были обнаружены не учтенные ранее высоковольтные кабели. 16 сентября мэрия объяснила несостоявшееся открытие улицы тем, что в сентябре в Уфе была дождливая погода, а также «стесненными условиями» работы дорожников.