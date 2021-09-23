В Башкирии планируется сход граждан по поводу оптимизации больницы в Учалах

Авторы заявления требуют проведения пресс-конференции с жителями Учалов. Остальные цели, указанные в уведомлении, до боли знакомы всем медикам, среди них и возвращение специалистов в Учалы, зарплаты, которые по мнению авторов так и не соответствуют «майским указам» Путина, также граждане намерены выступить против нарушения трудового законодательства и прав пациентов.