В Башкирии 18-летний пассажир «Лады Гранты» скончался в больнице после ДТП

Трагедия произошла вечером 18 сентября в Стерлибашевском районе Башкирии. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. За рулем находился 20-летний житель Салавата, и согласно данным ведомства, был он в нетрезвом состоянии, отмечается, что в салоне на момент аварии находились пассажиры от 16 и 20 лет.