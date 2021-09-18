27 сентября Уфу и Оренбург соединит скоростной электропоезд «Орлан»

Новый маршрут будет запущен 27 сентября в рамках церемонии открытия форума «Транспорт Урала». Рельсовый автобус РА-3 «Орлан» по направлению «Уфа — Оренбург» начнет функционировать в регулярном режиме.
Маршрут будет пролегать через крупные промышленные города Башкирии, такие как Стерлитамак, Мелеуз и Кумертау. Из Уфы до Оренбурга поезд будет следовать всего лишь 6 часов, в то время как дорога в Оренбург на автомобиле составляет не менее 7 часов. Известно, что на некоторый участках рельсовый автобус будет разгоняться до скорости 100 километров в час.
Появление нового маршрута не новость – о нем 16 августа 2021 года сообщал глава Башкирии Радий Хабиров. Однако теперь стала известна дата его запуска. Заметим, что ранее «Орлан» курсировал лишь по Башкирии, соединяя Уфу и Кумертау, сейчас же маршрут будет продлен до столицы соседней Оренбургской области.