mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

27 сентября Уфу и Оренбург соединит скоростной электропоезд «Орлан»

18 сентября 2021, 12:42
Фото: prooren.ru
Поезд отправится из Уфы в прямом эфире ВДНХ-ЭКСПО.

Новый маршрут будет запущен 27 сентября в рамках церемонии открытия форума «Транспорт Урала». Рельсовый автобус РА-3 «Орлан» по направлению «Уфа — Оренбург» начнет функционировать в регулярном режиме.

Маршрут будет пролегать через крупные промышленные города Башкирии, такие как Стерлитамак, Мелеуз и Кумертау. Из Уфы до Оренбурга поезд будет следовать всего лишь 6 часов, в то время как дорога в Оренбург на автомобиле составляет не менее 7 часов. Известно, что на некоторый участках рельсовый автобус будет разгоняться до скорости 100 километров в час.

Появление нового маршрута не новость – о нем 16 августа 2021 года сообщал глава Башкирии Радий Хабиров. Однако теперь стала известна дата его запуска. Заметим, что ранее «Орлан» курсировал лишь по Башкирии, соединяя Уфу и Кумертау, сейчас же маршрут будет продлен до столицы соседней Оренбургской области.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48