В Уфе скорая помощь арендует автомобили с водителями за 148 миллионов рублей

На портале госзакупок вчера, 16 сентября появилось четыре новых тендера, которые разместила республиканская станция скорой медицинской помощи и Центр медицины катастроф. Им понадобились специализированные автомобили с водителями. Начальная общая стоимостью аукционов без малого 148 миллионов рублей. Контракт на услуги по аренде машин и работе водителей продлится с ноября текущего года почти до конца 2023 года.
Требуются заказчику автомобили B и C класса не старше 2019 года выпуска, дорожный просвет машин должен составлять не менее 165 мм, мощность двигателя у необходимых машин должна быть от 130 лошадиных сил, безусловно понадобятся в экипировке машин навигаторы и видеорегистраторы. В кабине водителя должны быть установлены средства радиосвязи. Также машины должны быть обеспечены сейфами для хранения наркотических препаратов, носилками, креплениями для установки кислородных баллонов.