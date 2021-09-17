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В Уфе скорая помощь арендует автомобили с водителями за 148 миллионов рублей

17 сентября 2021, 05:57
Фото: 1mediainvest
Такова начальная стоимость четырех аукционов, размещенных на портале госзакупок.

На портале госзакупок вчера, 16 сентября появилось четыре новых тендера, которые разместила республиканская станция скорой медицинской помощи и Центр медицины катастроф. Им понадобились специализированные автомобили с водителями. Начальная общая стоимостью аукционов без малого 148 миллионов рублей. Контракт на услуги по аренде машин и работе водителей продлится с ноября текущего года почти до конца 2023 года.

Требуются заказчику автомобили B и C класса не старше 2019 года выпуска, дорожный просвет машин должен составлять не менее 165 мм, мощность двигателя у необходимых машин должна быть от 130 лошадиных сил, безусловно понадобятся в экипировке машин навигаторы и видеорегистраторы. В кабине водителя должны быть установлены средства радиосвязи. Также машины должны быть обеспечены сейфами для хранения наркотических препаратов, носилками, креплениями для установки кислородных баллонов.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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