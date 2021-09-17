В Уфе скорая помощь арендует автомобили с водителями за 148 миллионов рублей

На портале госзакупок вчера, 16 сентября появилось четыре новых тендера, которые разместила республиканская станция скорой медицинской помощи и Центр медицины катастроф. Им понадобились специализированные автомобили с водителями. Начальная общая стоимостью аукционов без малого 148 миллионов рублей. Контракт на услуги по аренде машин и работе водителей продлится с ноября текущего года почти до конца 2023 года.