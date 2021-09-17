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Названа причина неприятного запаха, на который жалуются жители Уфимского района

17 сентября 2021, 13:08
Фото: 1mediainvest
Жители Авдона и Жуково обращаются с сообщениями о странном запахе между населенными пунктами, а МЧС называет причину.

Уже на протяжении недели в социальных сетях и в СМИ распространяется информация о странном химическом запахе между населенными пунктами близ южной окраины Уфы. Жители сел продолжительное время жаловались на подозрительный запах и даже призывали на помощь соседний Демский район и его жителей.

По ночам, уже не первую неделю, жители села Жуково ощущают запах нефтепродуктов или химии! Неоднократные обращения результатов не приносят! Замеры выполняются днем, когда жалоб нет. Уважаемые руководители, просим решить проблему по факту систематического образования едкого запаха газа. (ориентировочно уже месяц). По факту сообщаем, что на данный момент 23:50 12 сентября 2021 в воздухе присутствует запах газа. Просим предпринять соответствующие меры по защите и охране здоровья населения и обеспечить обратную связь.текст обращения из социальной сети в группе Демчане

Пресс-служба МЧС по Башкирии в свою очередь сообщает, что на их контроле находится ситуация по мониторингу за экологической ситуацией, связанной с запахом газа.

200 метров в сторону Авдона обнаружена утечка с конденсатопровода. Работают две передвижные мобильные лаборатории. Ведутся работы по вывозу загрязненного грунта. Уже вывезено 35 кубов.пресс-служба МЧС по Башкирии

Сегодня утром, 17 сентября в прямом эфире в Центра управления республикой заместитель начальника противопожарной службы Госкомитета РБ по ЧС Динар Салихов дал комментарии относительно сложившейся ситуации и сообщил, что вчера, 16 сентября была создана рабочая комиссия, руководить которой будет вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов, которая занимается поиском причин запаха. Также Салихов сообщил, что опасений по превышению ПДК вредных веществ нет.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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