В Уфе мужчина оформил в кредит 1,5 миллиона рублей, чтобы отдать деньги мошенникам

Мошенники в башкирской столице разбушевались не на шутку. Пресс-служба МВД по Башкирии сообщает, что за прошедшие сутки в Уфе было возбуждено 13 уголовных дел по фактам мошенничества и поделились подробностями самых ярких преступлений. Среди них – обман 33-летнего мужчины на 1,5 миллиона рублей, которые тот добровольно взял в кредит и методично распределил на 35 абонентских номеров, которые присылал ему мошенник. Все для того, чтобы обезопасить свои счета.