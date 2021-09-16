МТС рассказала, кто приезжал в Башкортостан в августе

«Мы с помощью Big data решили посмотреть, из каких регионов приезжают в Башкирию. Больше всего в августе было гостей из Москвы, второе и третье место рейтинга занимают посетители из Челябинска и ХМАО (тут я думаю, что Уфа выступила транспортным хабом для сотрудников нефтегазовой отрасли). Также в топ отдыхающих вошли жители Санкт-Петербурга, занявшие четвертую строчку рейтинга и жители Сыктывкара, расположившиеся на 10 месте списка. В топ-10 также оренбуржцы, казанцы, жители Самары, Ижевска и Тюмени», — написал в своем микроблоге директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.