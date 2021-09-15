mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Задержанный по делу об отравлении семьи арбузом не признает свою вину

15 сентября 2021, 16:57
Фото: pxhere.com
Дезинсектора Антона Котова, которого правоохранители задержали в ходе расследования дела об отравлении семьи арбузом, поместили в ИВС на Петровке.

Задержанного посетили представители ОНК. Он сказал им, что ни в чем не виновен. Корреспонденты информационного издания RT пишут об этом со ссылкой на заявление члена комиссии Георгия Иванова.

По словам Антона Котова, должность дезинсектора он занимает в течение последних шести месяцев. Ранее задержанный работал водителем-экспедитором.

Георгий Иванов сообщил журналистам о том, что задержанный находится в двухместной камере. Жалоб у него нет ни на условия содержания, ни на состояние здоровья. По словам самого Котова, к уголовной ответственности ранее его не привлекали.

Антону Котову инкриминируют оказание услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. Речь идет о третьей части статьи 238 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде тюремного срока до 10 лет.

Ранее появилась информация о том, что Роспотребнадзор обнаружил вещество для дезинсекции в арбузах из квартиры дома на улице Совхозная. В ней жили люди, погибшие от отравления.

#Новости#Марина Колодкина#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48