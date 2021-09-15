Задержанный по делу об отравлении семьи арбузом не признает свою вину

Задержанного посетили представители ОНК. Он сказал им, что ни в чем не виновен. Корреспонденты информационного издания RT пишут об этом со ссылкой на заявление члена комиссии Георгия Иванова.
По словам Антона Котова, должность дезинсектора он занимает в течение последних шести месяцев. Ранее задержанный работал водителем-экспедитором.
Георгий Иванов сообщил журналистам о том, что задержанный находится в двухместной камере. Жалоб у него нет ни на условия содержания, ни на состояние здоровья. По словам самого Котова, к уголовной ответственности ранее его не привлекали.
Антону Котову инкриминируют оказание услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. Речь идет о третьей части статьи 238 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде тюремного срока до 10 лет.
Ранее появилась информация о том, что Роспотребнадзор обнаружил вещество для дезинсекции в арбузах из квартиры дома на улице Совхозная. В ней жили люди, погибшие от отравления.