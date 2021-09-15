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Организацию медпомощи в Учалах по поручению Мурашко проверит Росздравнадзор

15 сентября 2021, 13:24
Фото: 1mediainvest
Поводом для проверки стало большое количество жалоб граждан на качество медицинской помощи и петиция на имя Хабирова.

Началась история с петиции, обращенной к главе Башкирии Радию Хабирову, которая буквально на днях была опубликована на сайте «Голос РБ». В ней жители республики просят ни много, ни мало – вернуть учалинскому народу доступную бесплатную медицину. 20 человек подписали петицию, авторы которой сетуют на объединение двух районных служб скорой помощи, Белорецкой и Учалинской, по их мнению именно после объединения учреждений существенно увеличились время ожидания докторов и возросших сроков ожидания результатов анализов.

Видимо данная петиция и стала последней каплей, которая сподвигла территориальное управление Росздравнадзора провести проверку качества, а также доступность и своевременность оказания медицинской помощи в Учалах. Поручил провести проверку лично федеральный министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Напомним, в конце июля 2021 года на сайте регионального минздрава были размещены проекты документов о необходимости присоединения ряда поликлиник к больницам. В документах было сказано и о слиянии больниц № 8 и № 10, а также Месягутовской, Кигинской, Малоязовской, Большеустьикинской ЦРБ и некоторых поликлиник Уфы.

Антон Орлов, региональный координатор профсоюза медиков «Действие» тогда дал комментарий о таких планах Минздрава. По мнению Орлова, прикрываясь красивым словом оптимизация, на деле планируют осуществить сокращение расходов и экономию денег.

Когда на здравоохранении экономятся деньги ни о каком улучшении качества медпомощи и о повышении её доступности речи не идет. Тем более в таких масштабах.Антон Орлов о проекте документов о слиянии медучреждений

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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