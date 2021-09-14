mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В одном из городов Башкирии рабочие частично разрушили мостовую XIX века

14 сентября 2021, 09:59
Фото: Скриншот с видео
Инцидент произошел в Бирске на улице Ленина, где власти города решили построить пешеходную дорогу.

В сети распространилось видео из города Бирск, где местная жительница выражает свое недовольство выломанной мостовой середины XIX века. Сообщается, что произошло все на улице Ленина, где раньше уже был «отличный асфальт», однако власти города решили сделать пешеходную дорогу и для этого сначала сняли верхний дорожный слой, а после экскаватором начали снимать и мостовую середины XIX века, но получилось это сделать только в некоторых местах. На кадрах видно, что местами от брусчатки ничего не осталось.

Как сообщила администрация города «Пруфам.рф», строительные работы на данном участке поводятся в рамках проекта «Улица мастеров» и на данный момент они приостановлены. Известно, что план работ переделывается уже для сохранения старинной брусчатки.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество#Видео
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48