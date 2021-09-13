В Башкирии мужчина обнаружил в списке избирателей погибших 20 лет назад родителей

Теперь же делом начал заниматься общественник Альберт Рахматуллин. По его мнению, включение в списки «мертвых душ» происходит преднамеренно, для того чтобы была возможность проголосовать за них. Между тем председатель участковой комиссии Лисенкова утверждает, что в обычной ситуации списки избирателей сверяются с «фактическим выходом по месту жительства», а в 2020 году ситуация была, воистину необычайная, данная процедура была отменена ТИКом в связи с пандемией. Также она отметила, что невозможно проверить преднамеренно ли была проигнорирована информация о смерти избирателей, так как срок хранения журнала корреспонденции истек более 15 лет назад.