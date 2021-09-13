Глава Башкирии назвал сроки начала застройки Забелья и Зауфимья

Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве Башкирии поднял тему застройки Забелья и Зауралья. Стало известно, что на данной территории планируется возвести 16 миллионов квадратных метров жилья. По словам главы, позволит реализовать данный план - строительство канализационной насосной станции «Затон-Восточный» и коллектора.
Известно, что Хабиров лично посетил место строительства, где «напитался и удивился» перспективам и потому поручил подготовить необходимую информацию о проекте как жителям Уфы, так и застройщикам о планах на Зауфимье и Забелье.
— Это очень хорошая стратегическая задача. Я думаю, года через три-четыре, если нормально отработаем, даже через два-три, там уже может начаться строительство жилых домов», — заявил глава Башкирии.