Жители Башкирии смогут направлять жалобы на запах в воздухе чиновникам и депутатам

Напомним, что от жителей республики с мая этого года регулярно поступают жалобы на неприятные запахи в воздухе, также превышение ПДК вредных веществ в атмосфере фиксирует Башгидрометцентр и Минэкологии Башкирии. Ранее мы писали, что в последние дни лета в Уфе было зафиксировано превышение сероводорода на уровне 3,4 ПДК, а также 1,7 и 1,6 ПДК аммиака.