В УФАС Башкирии подтвердили картельный сговор на рынке лечебного питания

Также отмечается, что сами заявки поступали с одинаковых IP-адресов, с которых также отправлялась и налоговая отчетность предприятий. На данных основаниях в УФАС Башкирии сделали вывод о картельном сговоре компаний «Уфимский центр питания Арт-Лайф», «Здоровье», «Весна» и «Рамонда». Так, признано, что компании нарушали Федеральный закон «О защите конкуренции», однако предписание выдано не было, так как все контракты были уже выполнены.