mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В УФАС Башкирии подтвердили картельный сговор на рынке лечебного питания

9 сентября 2021, 10:29
Компании не допускали падение цен на торгах.

В УФАС Башкирии подтвердили, что четыре уфимские компании нарушали закон «О защите конкуренции». Так, «Уфимский центр питания Арт-Лайф», «Здоровье», «Весна», и «Рамонда» в период с 2018 года по 2020 год сообщая участвовали в 13 тендерах на общую сумму в 619,3 миллиона рублей.

В антимонопольной службе предполагают, что в указанный период была отработана следующая схема. На торгах данные компании предлагали стоимости, которые практически не различались между собой, так они обеспечивали минимальное падение первоначальной цены и, соответственно, победу одного из участников сговора. Отмечается, что фирмы выигрывали по очереди, а цены понижались на 0,5-1%, тогда как на конкурентных тендерах понижение стоимости достигало 64,5%.

Также отмечается, что сами заявки поступали с одинаковых IP-адресов, с которых также отправлялась и налоговая отчетность предприятий. На данных основаниях в УФАС Башкирии сделали вывод о картельном сговоре компаний «Уфимский центр питания Арт-Лайф», «Здоровье», «Весна» и «Рамонда». Так, признано, что компании нарушали Федеральный закон «О защите конкуренции», однако предписание выдано не было, так как все контракты были уже выполнены.

Напомним, что жалобу в антимонопольную службу подала компания депутата Горсовета Юлии Романчевой «Диет-групп 2009», также было заявлено, что бенефициаром участников картеля является Римма Безденежных, которая, по словам Романчевой, несколько лет нарушает правила конкуренции и вытесняет других участников торгов. Отметим, что две компании Безденежной «Уфимский центр питания Арт-Лайф» и «Здоровье" в 2021 году продолжили подавать заявки на тендер на сайте госзакупок.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48