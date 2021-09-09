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Глава Башкирии внес изменения в указ о коронавирусных ограничениях

9 сентября 2021, 14:58
Фото: 1mediainvest.ru
В частности, отменяется 14-дневный карантин для прибывших в регион из Великобритании и Северной Иралндии.

Радий Хабиров решил внести некоторые изменения в указ о коронавирусных ограничениях. Так, при посещении ночных клубов, массовых физкультурных и спортивных мероприятий, которые проводятся в закрытых помещениях, можно предъявить не только сертификат о вакцинации, справку о противопоказании к ней или отрицательный ПЦР тест, но и справку о перенесенной в течение последних шести месяцев коронавирусной инфекции.

Помимо этого, справку о вакцинации показывать не нужно для посещения музеев, выставок и библиотек. Далее, глава отменил 14-дневный карантин для прибывших в Башкирию граждан из Великобритании и Северной Ирландии.

Напомним, что на пресс-конференции глава Башкирии отметил, что ситуация коронавирусов в регионе «стабильна тем, что резко не растет».

#Новости#Элина Сайфранова#Политика
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