Глава Башкирии внес изменения в указ о коронавирусных ограничениях

Радий Хабиров решил внести некоторые изменения в указ о коронавирусных ограничениях. Так, при посещении ночных клубов, массовых физкультурных и спортивных мероприятий, которые проводятся в закрытых помещениях, можно предъявить не только сертификат о вакцинации, справку о противопоказании к ней или отрицательный ПЦР тест, но и справку о перенесенной в течение последних шести месяцев коронавирусной инфекции.