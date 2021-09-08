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Жители Ногинска сдают кровь для пострадавших от взрыва газа

8 сентября 2021, 20:07
Фото: pxhere.com
Жители Ногинска и других городов Подмосковья сдают кровь для пострадавших от взрыва газа в жилом доме.

Заведующая станцией переливания крови Ногинской ЦРБ Мария Абросимова сообщила, что в коридоре больницы собирается очередь, чтобы сдать кровь. После того, как стало известно о взрыве, многие изъявили желание помочь, пишет RT.

По словам Абросимовой, приходят не только местные жители. Приезжают также доноры из Электростали и Черноголовки. Она напомнила, что всех желающим сдать кровь необходимо взять с собой паспорт.

Сейчас на станции переливания уже готова 1 тонна плазмы. Также идет заготовка других компонентов.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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