Глава Башкирии высказался об изданиях, которые не были приглашены на прямую линию

На пресс-конференции в честь Дня солидарности журналистов был задан вопрос об отказе в аккредитации на прямую линию с главой Башкирии независимым изданиям. Так, Радий Хабиров отметил, «Правде ПФО» все-таки разрешили присутствовать, однако «Пруфам.рф» было отказано по следующей причине.
- Не приглашение это мой единственный возможный способ защитить себя от хамства и лжи, - высказался глава региона.
Напомним, что независимым СМИ, в частности «Пруфам.рф», «Правде ПФО» и «РИА ЕАН», отказали в участии в пресс-конференции главы Башкирии, так как в республике зарегистрировано 474 СМИ, и всем журналистам не хватит мест в зале.