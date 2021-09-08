Глава Башкирии высказался об изданиях, которые не были приглашены на прямую линию

Напомним, что независимым СМИ, в частности «Пруфам.рф», «Правде ПФО» и «РИА ЕАН», отказали в участии в пресс-конференции главы Башкирии, так как в республике зарегистрировано 474 СМИ, и всем журналистам не хватит мест в зале.