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Глава Башкирии высказался об изданиях, которые не были приглашены на прямую линию

8 сентября 2021, 17:55
Фото: 1mediainvest.ru
Так Радий Хабиров защищается от хамства и лжи.

На пресс-конференции в честь Дня солидарности журналистов был задан вопрос об отказе в аккредитации на прямую линию с главой Башкирии независимым изданиям. Так, Радий Хабиров отметил, «Правде ПФО» все-таки разрешили присутствовать, однако «Пруфам.рф» было отказано по следующей причине.

- Не приглашение это мой единственный возможный способ защитить себя от хамства и лжи, - высказался глава региона.

Напомним, что независимым СМИ, в частности «Пруфам.рф», «Правде ПФО» и «РИА ЕАН», отказали в участии в пресс-конференции главы Башкирии, так как в республике зарегистрировано 474 СМИ, и всем журналистам не хватит мест в зале.

#Новости#Элина Сайфранова#Политика
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