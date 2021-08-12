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Шестилетний ребенок из Башкирии выстрелил себе в глаз

12 августа 2021, 10:31
Фото: 1MediaInvest
Мальчик доставлен в уфимский НИИ глазных болезней, где будет проводиться вторая операция.

Трагедия произошла в Татарстане в городе Заинск, куда семья из Башкирии приехала навестить родственников. Как сообщает телеграм-канал Mash Iptash, шестилетний мальчик отправился со своим дядей Алексеем и другими мужчинами стрелять по банкам. Так, в ходе «развлечения» Алексей решил, что раз обойма пистолета пуста, то оружие можно дать племяннику. В результате чего, целясь в небо, мальчик попал себе в глаз.

Известно, что один орган зрения спасти не удалось, на данный момент мальчик госпитализирован в НИИ глазных болезней в Уфе, где ожидает вторую операцию

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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