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Депутаты Госдумы оценили идею о заморозке цен на букеты перед Днем знаний

12 августа 2021, 16:22
Фото: pixabay.com
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб дала свою оценку предложенной инициативе о ежегодной заморозке цен на букеты в период подготовки к Дню знаний — с конца лета и до середины сентября — на самые востребованные «школьные» сорта цветов.

Как сообщает RT, депутат уточнила, что пока не знает, как эта инициатива будет воплощена в жизнь, так как сегодня каждый продавец вправе устанавливать свои цены на товары в рамках свободной рыночной торговли. Продавцы цветов в дни праздников больше ориентированы на конкуренцию в своей сфере, при этом цены в преддверии 1 сентября поднимаются каждый год.

Парламентарий отметила, что если данная практика все же будет реализована, россияне, которые занимаются подготовкой своих детей к 1 сентября, воспримут ее положительно, так как всем школьникам приятно дарить любимым педагогам цветы, но стоимость букетов накануне Дня знаний наносит ущерб семейному бюджету.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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