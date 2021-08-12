Депутаты Госдумы оценили идею о заморозке цен на букеты перед Днем знаний

Как сообщает RT, депутат уточнила, что пока не знает, как эта инициатива будет воплощена в жизнь, так как сегодня каждый продавец вправе устанавливать свои цены на товары в рамках свободной рыночной торговли. Продавцы цветов в дни праздников больше ориентированы на конкуренцию в своей сфере, при этом цены в преддверии 1 сентября поднимаются каждый год.