В Зианчуринский район прибыла тяжелая техника для тушения лесных пожаров

Известно, что во избежание распространения огня бульдозеры будут опахивать леса и создавать противопожарные полосы. Отметим, что после рабочей поездки в Хайбуллинский район, Радий Хабиров отдал поручение главам администраций собрать все данные о расходах, которые ушли на борьбу с огнем. Известно, что все убытки будут возмещены из бюджета республики. Так, уже в Зианчуринский и Хайбуллинский районы будет поставлено 5 тонн топлива, средства на закупку которых были выделены из бюджета Башкирии.