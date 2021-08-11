В Зианчуринский район прибыла тяжелая техника для тушения лесных пожаров

На территорию Зианчуринского района в качестве помощи в тушении лесных пожаров были отправлены три бульдозера от «БСК» из Стерлитамака. Как сообщает руководитель общественного штаба Зариф Байгускаров, тяжелая техника необходима для ликвидации огня недалеко от деревни Биштиряк, где площадь пожара составляет 550 га. Согласно данным МЧС, на данный момент огонь удалось локализировать.
Известно, что во избежание распространения огня бульдозеры будут опахивать леса и создавать противопожарные полосы. Отметим, что после рабочей поездки в Хайбуллинский район, Радий Хабиров отдал поручение главам администраций собрать все данные о расходах, которые ушли на борьбу с огнем. Известно, что все убытки будут возмещены из бюджета республики. Так, уже в Зианчуринский и Хайбуллинский районы будет поставлено 5 тонн топлива, средства на закупку которых были выделены из бюджета Башкирии.
Напомним, что в Башкирии на данный момент активны 25 очагов возгорания общей площадью более 3,5 тысяч га. Сообщается, что на тушение пожаров прибывает не только техника, но и волонтеры. Уже несколько дней неравнодушные жители республики прибывают на место очагов возгорания и помогают гасить очаги возгорания, проводить опашку территории, а также ведут наблюдение за появлением повторных пожаров.