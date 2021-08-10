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Глава Башкирии увидел пожары с воздуха, МЧС объявило о чрезвычайной пожароопасности

10 августа 2021, 11:01
Фото: фото из соцсетей
Сегодня глава республики Радий Хабиров прилетел в Хайбуллинский район осматривать территорию лесных пожаров.

Известно, что глава Башкирии начал осматривать территорию лесных пожаров в Хайбуллинском районеё.

- Пока оцениваем ситуацию сверху, выводы сделаем на земле, - проинформировал граждан Радий Хабиров.

Тем временем МЧС уже выпустили предупреждение о чрезвычайной пожароопасности в южных районах республики. Так, 5 класс пожароопасности присвоен Альшеевскому, Мелеузовскому, Стерлитамакскому и Хайбуллинскому районам.

Ситуация с лесными пожарами в республике остается напряженной. Так, за последние сутки в Башкирии вновь возникло 5 очагов пожаров общей площадью около 31 га. Известно, что всего на данный момент в республике действуют 27 очагов площадью более 3 тысяч га.

Напомним, что причиной бушующих пожаров в Башкирии является не только аномальная жара, но и поджоги. Так, следователи выяснили, что в Хайбуллинском и Бурзянском районах, где общая площадь действующих очагов составляет более 1, 5 тысячи га, некоторые пожары были созданы намеренно. Известно уже и об одном аресте, полицией был задержан 37-летний житель Хайбуллинского района, который подозревается в поджоге травы в поле.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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