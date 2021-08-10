Глава Башкирии увидел пожары с воздуха, МЧС объявило о чрезвычайной пожароопасности

Известно, что глава Башкирии начал осматривать территорию лесных пожаров в Хайбуллинском районеё.
- Пока оцениваем ситуацию сверху, выводы сделаем на земле, - проинформировал граждан Радий Хабиров.
Тем временем МЧС уже выпустили предупреждение о чрезвычайной пожароопасности в южных районах республики. Так, 5 класс пожароопасности присвоен Альшеевскому, Мелеузовскому, Стерлитамакскому и Хайбуллинскому районам.
Ситуация с лесными пожарами в республике остается напряженной. Так, за последние сутки в Башкирии вновь возникло 5 очагов пожаров общей площадью около 31 га. Известно, что всего на данный момент в республике действуют 27 очагов площадью более 3 тысяч га.
Напомним, что причиной бушующих пожаров в Башкирии является не только аномальная жара, но и поджоги. Так, следователи выяснили, что в Хайбуллинском и Бурзянском районах, где общая площадь действующих очагов составляет более 1, 5 тысячи га, некоторые пожары были созданы намеренно. Известно уже и об одном аресте, полицией был задержан 37-летний житель Хайбуллинского района, который подозревается в поджоге травы в поле.