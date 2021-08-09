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В Башкирии возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве детского сада

9 августа 2021, 15:08
Фото: gtrk.tv
Строительство детского сада в деревне Кабаково Кармаскалинского района осуществлялось в рамках нацпроекта «Демография».

Согласно данным пресс-службы Прокуратуры РБ, в результате проверки строительства детского сада в деревне Кабаково было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.155 УК РФ (мошенничество). Известно, что строительство проходило в рамках национального проекта «Демография».

Сообщается, что между «Управлением капитального строительства РБ» и ООО АСК «Ризалит» в ноябре 2019 года был заключен госконтракт на сумму более 49 миллионов рублей, которая была перечислена на счет исполнителя работ в полном размере.

Однако отмечается, что принятые и оплаченные заказчиком работы по ряду позиций в том числе и по благоустройству внутренней и наружной отделки не были выполнены. Так, сумма ущерба федеральному и региональному бюджету, как сообщает прокуратура, составила более 14 миллионов рублей, тем временем сам детский сад так и не был сдан в эксплуатацию.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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