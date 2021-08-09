В Башкирии праздник на Куштау 15 августа решено перенести из-за лесных пожаров

Напомним, 15 августа 2020 года у подножия шихана Куштау разгромили лагерь экоактивистов, в поддержку ее сохранения от промышленной разработки. Произошла стычка между экоактивистами, живущими в лагере и рабочими БСК в сопровождении людей в камуфляжной форме. Протесты на горе Куштау начались еще 3 августа 2020 года, после того, как БСК начала вырубать лес, чтобы провести геологоразведку горы.