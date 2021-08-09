mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Олимпийская чемпионка Загидуллина рассказала о соревнованиях в Токио

9 августа 2021, 19:32
Олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина дала эксклюзивное интервью изданию “КП-Уфа”, где рассказала об Олимпиаде и жизни вне соревнований.

Летом текущего года Загидуллина стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командных соревнованиях по рапире. Ранее еще ни одной спортсменке не удалось привезти в Башкирию Олимпийскую медаль, пишет “КП-Уфа”.

Аделина начала заниматься фехтованием в 2003 году. Тренировалась в одном зале с бронзовыми олимпийскими призерами в Афинах Реналем Ганеевым и Русланом Насибуллиным. По ее словам, она “видела, как работают олимпийские чемпионы и тоже мечтала однажды прийти к успеху.”

Ранее девушка становилась чемпионкой мира и Европы. Интересно, что сейчас ее тренирует супруг Егор Попов, который является заслуженным тренером России и Мастером спорта по фехтованию.

По словам Аделины, ей понравилось, как организовали токийскую Олимпиаду, несмотря на ковидные ограничения. “Было запрещено выходить из Олимпийской деревни, но иногда удавалось увидеть местных жителей - нас встречали жители Токио, когда мы ехали на тренировку в автобусе”, - рассказала Загидуллина. По словам чемпионки, главным минусом явилось отсутствие болельщиков. “Они - дополнительный импульс”, - призналась она.

Также загидуллина добавила, что несмотря на спортивные успехи школы фехтования в Уфе, в республике затруднено развитие этого вида спорта. Нет центра фехтования, где можно было бы заниматься специальной физической подготовкой и приглашать спортсменов из других регионов для сборов.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48