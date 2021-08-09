Олимпийская чемпионка Загидуллина рассказала о соревнованиях в Токио

Аделина начала заниматься фехтованием в 2003 году. Тренировалась в одном зале с бронзовыми олимпийскими призерами в Афинах Реналем Ганеевым и Русланом Насибуллиным. По ее словам, она “видела, как работают олимпийские чемпионы и тоже мечтала однажды прийти к успеху.”