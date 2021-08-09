Олимпийская чемпионка Загидуллина рассказала о соревнованиях в Токио

Летом текущего года Загидуллина стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командных соревнованиях по рапире. Ранее еще ни одной спортсменке не удалось привезти в Башкирию Олимпийскую медаль, пишет “КП-Уфа”.
Аделина начала заниматься фехтованием в 2003 году. Тренировалась в одном зале с бронзовыми олимпийскими призерами в Афинах Реналем Ганеевым и Русланом Насибуллиным. По ее словам, она “видела, как работают олимпийские чемпионы и тоже мечтала однажды прийти к успеху.”
Ранее девушка становилась чемпионкой мира и Европы. Интересно, что сейчас ее тренирует супруг Егор Попов, который является заслуженным тренером России и Мастером спорта по фехтованию.
По словам Аделины, ей понравилось, как организовали токийскую Олимпиаду, несмотря на ковидные ограничения. “Было запрещено выходить из Олимпийской деревни, но иногда удавалось увидеть местных жителей - нас встречали жители Токио, когда мы ехали на тренировку в автобусе”, - рассказала Загидуллина. По словам чемпионки, главным минусом явилось отсутствие болельщиков. “Они - дополнительный импульс”, - призналась она.
Также загидуллина добавила, что несмотря на спортивные успехи школы фехтования в Уфе, в республике затруднено развитие этого вида спорта. Нет центра фехтования, где можно было бы заниматься специальной физической подготовкой и приглашать спортсменов из других регионов для сборов.