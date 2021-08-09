На оперативке главы Башкирии заявили, что мошенники наживаются на лесных пожарах

Начальница Управления Главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям – Елена Прочаковская на оперативном совещании в Правительстве РБ сообщила о новом случае мошенничества. На этот раз был объявлен сбор денег для помощи тушения пожаров в Хайбуллинском районе. Было отмечено, что администрация района не собирает деньги для борьбы с лесными пожарами и справляется собственными силами и средствами.
Напомним, что, по данным МЧС, пожар в Хайбуллинском районе начался 4 августа с горения травы и продолжается до сих пор. Известно также, что возможной причиной возникновения очагов является умышленный поджог. Так, сегодня, 9 августа, в отчете об обстановке с лесными пожарами в Башкирии, сотрудник МЧС сообщил, что был задержан подозреваемый в поджоге леса в пяти разных местах, в том числе и в Хайбуллинском районе.
Так, на данный момент ситуация с лесными пожарами в Хайбуллинском районе остается напряженной, общая площадь действующий очагов составляет более 1,5 тысячи га.