Президент Путин обратил внимание главы Башкирии на качество воды и сбросы

– Я бы хотел обратить внимание на два вопроса. Во-первых, сброс неочищенных вод и качество воды – это такой серьезный вопрос. Мы сейчас об этом поговорим поподробнее, я соответствующие поручения сформулирую, – обратился к радию Хабирову Владимир Путин.