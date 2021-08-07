Президент Путин обратил внимание главы Башкирии на качество воды и сбросы

Вчерашний визит главы государства в Башкирию не обошел и тему загрязнения экологии. Так, Владимир Путин на закрытой части мероприятия поднял тему качества воды в регионе и особое внимание обратил на сбросы.
– Я бы хотел обратить внимание на два вопроса. Во-первых, сброс неочищенных вод и качество воды – это такой серьезный вопрос. Мы сейчас об этом поговорим поподробнее, я соответствующие поручения сформулирую, – обратился к радию Хабирову Владимир Путин.
Можно предположить, что речь может идти о промышленных предприятиях, в том числе и БСК. Тема сбросов сточных вод промышленных предприятий в Башкирии не первый раз поднимается на федеральном уровне.
Так, глава Росприроднадзора Светлана Радионова была возмущена тем фактом, что суд обязал возглавляемое ею ведомство разрешить БСК сбрасывать в Белую вредные вещества, а именно ртуть, кадмий и свинец, причем с десятикратным превышением нормативов по некоторым пунктам.
Радионова буквально сокрушалась тому, что Росприроднадзор будет вынужден сделать это по решению суда. Однако она отдельно уточнила, что данное решение суда ведомство также будет обжаловать.
После посещения Башкирии Радионова заявила, что в ходе проверки видела совершенно хищническое отношение к природным ресурсам.