О чем говорил Владимир Путин с рабочими завода в Башкирии. Максимально коротко

Что касается гимна, флага на Олимпиаде и так далее, я считаю, что решение арбитражного спортивного суда все-таки в известной степени имеет политическую окраску. Мне кажется, что сами спортивные мировые организации, в том числе и международный олимпийский комитет, заинтересован в том, чтобы одним из участников и претендентов на проведение крупнейших мировых состязаний была Россия - мы умеем делать это высочайшем уровне. Башкортостан может претендовать на проведение соревнований самого высоко класса.