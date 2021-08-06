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Владимир Путин прорекламировал Башкирский мед

6 августа 2021, 19:30
Таким образом глава государства ответил на вопрос сотрудницы завода в Абзелиловском районе Башкирии, который он сегодня посетил.

Сотрудница завода, Ирина Рогалева, рассказала Владимиру Путину, что ее супруг занимается пчеловодством и спросила его про программы поддержки.

- Вы наверняка слышали что Башкирия помимо своих минеральных ресурсов славится медом, - сказала Рогалева.

- Слышал и не только слышал но и пробовал. Очень вкусный, - признался глава государства.

- Это отрасль очень сложная, хрупкая, зависит от многих факторов человеческих, природных, техногенных. Вот хотелось бы понять есть какие-то программы поддержки?

Путин напомнил ей о принятом в конце 2020 года законе устанавливающем правила разведения, защиты и сохранения пчел, а также о мерах поддержке пчеловодства. Поводом для разработки закона стала массовая гибель пчел в 30 регионах России. Но у девушки оказался и второй вопрос.

- Готовы ли вы на государственном уровне поддерживать башкирский мед, продвигать его не только по стране, но и во всем мире?

- А я чем сейчас занимаюсь, - пошутил президент. - Я сейчас публично, под камеры говорю - это прекрасный продукт. Сам пробовал, всем рекомендую. Я доволен.

Башкирия на втором месте по объемам произведства меда в стране, на первом месте Приморский край.

#Новости#Тимур Алмаев#Общество
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