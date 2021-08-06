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В Башкирии завели уголовное дело из-за жестокого обращения матери с детьми

6 августа 2021, 09:30
Фото: 1MediaInvest
На этот раз уголовное дело возбуждено в Благовещенском районе и уже в отношении 38-летней матери троих детей.

Пресс-служба прокуратуры республики сообщает об утверждении обвинительного акте в отношении 38-летней матери троих детей. Женщина не выполняла родительские обязанности, известно также о случаях физического насилия в семье.

Сообщается, что с сентября по декабрь 2020 года обвиняемая, в состоянии алкогольного опьянения, выставляла 13-летнего сына и 11-летнюю дочь на улицу в темное время суток без соответствующей одежды и сопровождения взрослого. И только в декабре прошлого года детей изъяли из семьи и отправили на попечение к бабушке, а мать ограничили в родительских правах.

На данный момент, дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние связано с жестоким обращением) направлено мировому судье для детального рассмотрения.

За последнюю неделю это не первая информация о жестоком обращении с детьми. Напомним, что в Уфе 4 августа было обнародовано видео из подъезда жилого дома, где мужчина на глазах матери и трехлетнего сына совершает насильственные действия в отношении 9-летней падчерицы. Дело получило серьезную огласку, в результате чего уже 5 августа СК возбудил уголовное дело по 155 статье УК РФ, к тому же произошедшим заинтересовался и глава Следкома РФ - Александр Бастрыкин. Известно, что мать с детьми размещена республиканском центре «Семья».

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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