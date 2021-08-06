В Башкирии завели уголовное дело из-за жестокого обращения матери с детьми

За последнюю неделю это не первая информация о жестоком обращении с детьми. Напомним, что в Уфе 4 августа было обнародовано видео из подъезда жилого дома, где мужчина на глазах матери и трехлетнего сына совершает насильственные действия в отношении 9-летней падчерицы. Дело получило серьезную огласку, в результате чего уже 5 августа СК возбудил уголовное дело по 155 статье УК РФ, к тому же произошедшим заинтересовался и глава Следкома РФ - Александр Бастрыкин. Известно, что мать с детьми размещена республиканском центре «Семья».