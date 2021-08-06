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Бронзовым призером Олимпиады в велогонках стала уроженка Башкирии

6 августа 2021, 11:33
Фото: s-cdn.sportbox.ru
Женский мэдисон на Олимпиаде в Токио проходил впервые.

Мэдисон это тип велогонки, где 32 спортсмена множество раз проходят овальный трек. Сборную страны представляют двое спортсменов, задача которых преодолеть 50 километров, которые составляют 200 кругов максимально быстро. При этом спортсмены в паре сменяют друг друга как бы выталкивая.

Бронзовая медаль в этом типе велогонок досталась россиянкам, спортсменки Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская стали третьими в очень яркой гонке.

Гульназ Хатунцева , в девичестве Бадыкова родилась и выросла в Башкирии, в селе Новобалтачево Чекмагушевского района республики. Велоспортом Хатунцева начала заниматься в 2008 году под руководством тренера Рината Хавизова.

#Новости#Ирина Деревянчук#Спорт
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