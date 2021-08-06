Бронзовым призером Олимпиады в велогонках стала уроженка Башкирии

Мэдисон это тип велогонки, где 32 спортсмена множество раз проходят овальный трек. Сборную страны представляют двое спортсменов, задача которых преодолеть 50 километров, которые составляют 200 кругов максимально быстро. При этом спортсмены в паре сменяют друг друга как бы выталкивая.