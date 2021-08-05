«БашРТС» заявили о плохой подготовке к отопительному сезону, у МинЖКХ другие данные

Заметим, сегодня в уфимском фейсбуке появилось сразу несколько удивленных постов о том, что уфимцам пришли пустые, «нулевые» квитанции, если сказать проще случился тот самый перерасчет, о котором так много говорили, но в который почти никто не верил. Однако это все-таки произошло. О причинах подобных неожиданностей можно делать лишь робкие предположения.