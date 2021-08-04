mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти Башкирии вновь закупят новые автобусы более чем на 2 миллиарда рублей

4 августа 2021, 12:47
Фото: Антон Засимов
Об этом стало известно исходя из данных на сайте Госзакупок

На сайте Единой информационной системы в сфере закупок мы обнаружили два аукциона на оказание услуг финансовой аренды на приобретение автобусов среднего и большого классов, в общей сложности на 2,2 миллиарда рублей. Объявление было размещено 3 августа, и на данный момент оно находится на этапе подачи заявок.

Источник финансирования по обеим закупкам – бюджет Республики Башкортостан.

Так, в 2021 году на закупку среднего класса автобусов планируется потратить чуть больше 58 миллионов рублей, а на большой класс – свыше 115 миллионов рублей. Остаток суммы распределен на последующие года.

Напомним, что в 2018 году в Башкирии началась транспортная реформа, в ходе которой была создана единая транспортная платежная системы «Алга», также началась оптимизация городского транспорта.

Известно, что всего с начала реформы на улучшение транспортной системы было потрачено как минимум 2,9 миллиарда рублей и было закуплено 723 автобуса среднего и большого класса. Так же сообщалось, что в 2020 году в городе были задействованы 1600 пассажирских автобусов.

Тем не менее, с учетом всех вложений с 2019 года главным успехом всей реформы является внедрение транспортной карты «Алга», но и ее водители принимают скрепя сердцем, предпочитая оплату онлайн на карту. Казалось бы, финансирование в эту сферу поступает стабильно, следовательно, и ситуация с городскими автобусами должна сдвинуться с мертвой точки. Но постоянного и самое главное точного расписания маршрутов все еще нет, нельзя также и на карте Уфы посмотреть местонахождение нужного автобуса. Более того, по городу продолжают ездить легендарные ПАЗики и маршрутки, в которых час пик на дорогах ощущается особенно остро.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48