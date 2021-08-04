Власти Башкирии вновь закупят новые автобусы более чем на 2 миллиарда рублей

Тем не менее, с учетом всех вложений с 2019 года главным успехом всей реформы является внедрение транспортной карты «Алга», но и ее водители принимают скрепя сердцем, предпочитая оплату онлайн на карту. Казалось бы, финансирование в эту сферу поступает стабильно, следовательно, и ситуация с городскими автобусами должна сдвинуться с мертвой точки. Но постоянного и самое главное точного расписания маршрутов все еще нет, нельзя также и на карте Уфы посмотреть местонахождение нужного автобуса. Более того, по городу продолжают ездить легендарные ПАЗики и маршрутки, в которых час пик на дорогах ощущается особенно остро.