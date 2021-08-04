Министр спорта поздравил российских синхронисток с победой на Олимпиаде

«Поздравляю Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко с золотом Игр-2020. Уже шестую Олимпиаду подряд россиянкам нет равных в соревнованиях дуэтов, а Светлана Ромашина завоевала шестую золотую олимпийскую медаль в карьере и стала самой титулованной спортсменкой в синхронном плавании в истории Игр. В Токио наш дуэт выступил безупречно и победил с большим преимуществом», — цитирует Матыцина «Советский спорт», ссылаясь на ТАСС.