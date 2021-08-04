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Министр спорта поздравил российских синхронисток с победой на Олимпиаде

4 августа 2021, 19:47
Фото: pxhere.com
«Золото» России принесли Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко.

Министр спорта Олег Матыцин произнес поздравительную речь в адрес российского дуэта Светланы Ромашины и Светланы Колесниченко, которые победили на Олимпиаде в Токио.

«Поздравляю Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко с золотом Игр-2020. Уже шестую Олимпиаду подряд россиянкам нет равных в соревнованиях дуэтов, а Светлана Ромашина завоевала шестую золотую олимпийскую медаль в карьере и стала самой титулованной спортсменкой в синхронном плавании в истории Игр. В Токио наш дуэт выступил безупречно и победил с большим преимуществом», — цитирует Матыцина «Советский спорт», ссылаясь на ТАСС.

В синхронном плавании будет разыгрываться еще один комплект наград. Первое выступления соревнований в команде начнется 6 августа.

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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