МегаФон дарит абонентам годовую подписку на Apple Music даже на Android

Отметим, что сегодня абонентам Мегафона доступно через приложение Apple Music свышен 75 миллионов песен, причем их можно слушать онлайн без рекламы либо загрузить и потом проигрывать оффлайн. Объемный насыщенный звук Dolby Atmos1 на доставит истинноен удовольствие меломанам на любом устройстве, включая гаджеты. работающие на базе операционной системы Android.