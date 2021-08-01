Министерство ЖКХ Башкирии оценило текущую готовность к новому сезону в 72%

Мы не скрываем свои недочёты, которые копились в городском коммунальном хозяйстве годами. Сегодня коммунальные сети очень изношены во многих домах. И мы по поручению главы Башкирии планомерно занимаемся ремонтом и приёмкой домов. Через месяц столица будет готова начать отопительный сезон.Сергей Греков