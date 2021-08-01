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Министерство ЖКХ Башкирии оценило текущую готовность к новому сезону в 72%

1 августа 2021, 11:23
Фото: 1mediainvest.ru
Министерство ЖКХ Башкирии оценило текущую готовность к новому сезону в 72%

Показатели готовности жилищного фонда Башкирии к грядущему озвучили на онлайн-совещании руководителя региона Радия Хабирова с министром ЖКХ Аланом Марзаевым и мэром Уфы Сергеем Грековым. Состоялось совещание вчера, 31 июля.

По информации озвученной на совещании регион готов к началу отопительного сезона на 72%.

Сергей Греков не только рассказал о ходе подготовки и её результатах на данный момент в Уфе, но и признал некоторые недочеты в работе коммунального хозяйства столицы.

Мы не скрываем свои недочёты, которые копились в городском коммунальном хозяйстве годами. Сегодня коммунальные сети очень изношены во многих домах. И мы по поручению главы Башкирии планомерно занимаемся ремонтом и приёмкой домов. Через месяц столица будет готова начать отопительный сезон.Сергей Греков

Греков отчитался о ходе гидравлических испытаний трубопроводов, на сегодня в Уфе они завершились на 84%, также было проверено 74% общедомовых приборов учета в многоквартирных домах.

Глава Башкирии выслушав докладчиков поручил министерству ЖКХ региона и главам администраций районов держать под контролем подготовку к зимнему сезону и подчеркнул важность этой темы.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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