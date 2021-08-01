Глава Башкирии поздравил фехтовальщика Тимура Сафина с серебром на Олимпиаде в Токио

Радий Хабиров в своем посте дал и справку на Тимура Сафина. – Воспитанник уфимской спортивной школы № 19 и республиканской школы-интерната спортивного профиля № 5, заслуженный мастер спорта России, чемпион и призер Олимпийских игр – 2016 по фехтованию на рапирах, трехкратный чемпион и призер Европы, призер чемпионата мира. Тренировали Тимура Арсланов Фарит Яватович, Грушина Лира Римовна и Насибуллин Руслан Рафикович, – рассказал о спортсмене и его учителях глава региона.