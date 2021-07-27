В День знаний в Уфе откроют подземный переход на Монументе Дружбы

Как ранее стало известно, согласно данным СПАРК, протяженность будущего перехода на набережную составит 110 метров, ширина — 5 метров, высота — 2,3 метра. Начали его строить еще в 2019 году. Общая стоимость строительства перехода — 140 млн 599 тысяч рублей.