В День знаний в Уфе откроют подземный переход на Монументе Дружбы

Подземный переход расположенный в районе Монумента Дружбы сдадут 1 сентября. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в мэрии города сегодня, 27 июля.
Как ранее стало известно, согласно данным СПАРК, протяженность будущего перехода на набережную составит 110 метров, ширина — 5 метров, высота — 2,3 метра. Начали его строить еще в 2019 году. Общая стоимость строительства перехода — 140 млн 599 тысяч рублей.
На объекте заняты 20 человек, 6 единиц тяжелой техники и 5 самосвалов.
Согласно муниципальному контракту подрядная организация планировала завершить строительство в 4 квартале 2020 года.