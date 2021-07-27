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В День знаний в Уфе откроют подземный переход на Монументе Дружбы

27 июля 2021, 04:31
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
О сроках завершения работ стало известно на оперативном совещании в мэрии города.

Подземный переход расположенный в районе Монумента Дружбы сдадут 1 сентября. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в мэрии города сегодня, 27 июля.

Как ранее стало известно, согласно данным СПАРК, протяженность будущего перехода на набережную составит 110 метров, ширина — 5 метров, высота — 2,3 метра. Начали его строить еще в 2019 году. Общая стоимость строительства перехода — 140 млн 599 тысяч рублей.

На объекте заняты 20 человек, 6 единиц тяжелой техники и 5 самосвалов.

Согласно муниципальному контракту подрядная организация планировала завершить строительство в 4 квартале 2020 года.

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#Новости#Анастасия Десяткина#Общество
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